Aynur Ulutaş Karabulut, 10 küsür yıldır sahada edindiği izlenim ve tanıklıklarıyla, savaşın gölgesinde yaşamaya çalışan bir halkın unutulmuş hikâyelerini gün yüzüne çıkarma adına değerli bir esere imza attı. "Suriye «Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke»" okuyucu ile buluştu.

Bağımsız bir Gazeteci, Aktivist, Velhasıl Sosyal Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Toplum Gönüllüsü, Proje Koordinatörü, 3E’nin annesi, kendi hayallerini kovalayan, sorumluluk bilinci ve teşvikleri takdire şayan olan Aynur Ulutaş Karabulut kendi has üslûbuyla değerli bir esere imza attı. Araştırma/İnceleme kitabı olan "Suriye «Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke»" okuyucu ile buluştu.

Aynur Hanım, kendi doğrularının peşinden gidebilen, kendine özgü kuralları olan, kimseye boyun eğmeyen, bükülmeyen, el pençe divan durmayan, doğrularından taviz vermeyen, olmak istediği "kendisi" için mücadele eden, kendisini çok seven, sadece kendiyle uğraşan, kariyer hesabı yapmayan, anı yaşayan, gördüğü yaraları kendince pansuman edip saran, inandığı değerler uğruna asla taviz vermeden dik duran bir savaşçı. Bu kitap bir günde bir hevesle yazılmadı. Yılların verdiği saha mücadelesi ile ortaya çıkan zengin içerikli bir kitap.

Aynur Ulutaş Karabulut yeni çıkan kitabı Suriye «Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke» ile ilgili şu İfadeleri kullandı:

"Bu bir savaş kitabı değil…"

"Bu, insanların unuttuğu bir coğrafyada hâlâ yaşayanların, susmayanların, unutmayanların hikâyesidir.

Yıkılmış sokakların arasında bir çocuk gülümserken,

Bombalanmış bir okulda bir öğretmen derse devam ederken,

Bir annenin kucağında sessizliğe sarılı bir bebek uyurken...

Suriye hâlâ konuşuyordu.

Ve bu kitap, o sessiz çığlıkları duyabilenler için yazıldı.

Evet, yaşamda öncelikli sıfatı "İNSAN" olan Gazeteci ve aktivist Aynur Karabulut, on yılı aşkın süredir süren sahadan tanıklıklarıyla;

bir ülkenin yok oluşunu, hafızasını, direnişini ve umudunu anlatıyor.

Her satır, gerçek. Her hikâye, yaşanmış.

Kitap boyunca sadece bir savaşın anatomisine değil;

bir halkın belleğine, kültürüne, sanatına, gündelik yaşamına ve ruhuna dokunacaksınız.

Bu kitap, unutulmasın diye yazıldı.

Çünkü unuttuğumuz her hikâye, bir kez daha ölüyor.

Ama hatırlamak; direnmek demek."

Eser Adı: Suriye «Gül Bahçesindeki Mayınlı Ülke»

Yazar Adı: Aynur ULUTAŞ KARABULUT

Yayınevi: İz Bırakan Kalemler Yayınları

Türü: Araştırma/İnceleme

Dili: Türkçe

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Basım Tarihi: Ağustos 2025

Baskı Sayısı: 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 256

Kitap Boyutları: 13,5 x 21cm

ISBN No: 978-625- 9747-63-7