İSTANBUL- Aytemiz, Vaay uygulamasını kullanan müşterilerine yeni fırsatlar sunmayı sürdürüyor. İhtiyaç duyulan pek çok ürünün kiralanabileceği Ortak platformu ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Aytemiz Vaay’lılar, ürün kiralamalarında özel indirimlerden yararlanıyor. Aytemiz Vaay’lılar, Ortak platformunun web sitesi ya da mobil uygulamasından yapacakları “ortak” etiketli tüm kiralamalarda ek yüzde 10 indirim kazanacak. Spor ve outdoor malzemelerinden elektronik ürünlere kadar yeniden kullanılabilir durumda pek çok ürünün avantajlı şekilde kiralanabileceği kampanya 31 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için Aytemiz Vaay üzerinden alınan indirim kodunun Ortak platformunda rezervasyon detayları sayfasındaki “Promosyon Kodu” alanına girilmesi yeterli. Böylece indirim oranı anında sepet tutarına yansıtılarak yüzde 10 avantajlı kiralama yapılabiliyor. Ayrıca bu kampanya kapsamında Ortak platformu kullanıcıları Aytemiz Vaay üyesi olursa, akaryakıtlarını da indirimli alabiliyor.

Kampanya, kiralama platformu Ortak’ın websitesi, IOS ve/veya Android uygulamaları üzerinden yapılacak kiralamalarda geçerli olacak.

HABER: METE YILMAZ