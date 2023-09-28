Bakü

Bakanlık, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan'ın suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında alınan tedbirler konusunda uluslararası toplumu yanıltan açıklamasının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan topraklarının 30 yılı aşkın süre işgal altında tutulması ve Azerbaycanlıların toplu katliamı gibi suçlardaki sorumluluğunu inkar ederek yanlış anlatılar yaymayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ın işgaline ve saldırısına karşı Azerbaycan her zaman savaşmıştır. Eylül 2023'te yapılan antiterör operasyonu ile Azerbaycan'da konuşlanmış yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin oluşturduğu tehdit meşru bir şekilde ortadan kaldırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı belirtilen açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da sivil nüfusa yönelik doğrudan bir tehdidin bulunmadığı" yönündeki beyanı hatırlatıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, "Karabağ'daki Ermeni nüfusa etnik temizlik uygulanıyor" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi yoktur. Biz onlara, Ermenistan'ın kurduğu askeri cuntanın rehinesi oldukları dönemdekinden daha iyi yaşam koşulları sağlamaya hazırız. Azerbaycan, Ermeni sakinlerini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye kararlıdır." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.

AA