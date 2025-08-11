Amerika Birleşik Devletleri’nde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması münasebetiyle Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver Azerbaycan Haber Ajansı AZERTAC’a bir açıklama yaptı: - “Azerbaycan ile Ermenistan arasında atılan ortak imzadan, barış adına, istikrar adına, yarınlarımız adına büyük bir memnuniyet duyduk.

Washington’da ortaya konan irade, Kafkasya’nın huzuru, geleceği ve refahı için tarihi bir fırsattır. Bu fırsatın; yaşamakta olduğumuz ihtilaf ve savaşların geleceği için yeni örnek bir yol haritası oluşturacağını umut ediyoruz.”

Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Saygıdeğer İlham Aliyev’i de ayrıca tebrik ediyoruz.

Zira Saygıdeğer İlham Aliyev savaş alanlarındaki yüksek başarısını, barış masasında kayıt altına aldırarak yeni bir tarih yazmıştır.

O'nun yazdığı bu yeni tarih; Kafkasya'da barış, istikrar ve güven ortamının oluşumu için altın bir fırsattır.

Bu altın fırsat; ticari, diplomatik ve insani ilişkiler için olduğu kadar, gelecek nesillere de parlak ve güvenli yarınlar sağlayacaktır.

Marmara Grubu Vakfı olarak sivil toplum kimliğimizle, Kafkasların kalıcı ve ebedi barışının kapısını açacak, bu arabuluculuk oluşumuna ortam sağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin hizmetlerini de takdirle karşılıyoruz.

Unutmayalım ki, barışa hizmet eden, insanlığa hizmet eder.

Bu düşüncelerle emeği geçen herkesi kutluyoruz."