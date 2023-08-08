Haber: Beyza Betül Cihan

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir maceraya adım atan Gomis, Japonya Ligi takımlarından Kawasaki Frontale'ye transfer oldu. Transferin resmi olarak duyurulmasının ardından Gomis, duygularını paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekiple geçirdiği başarılı sezonun ardından Galatasaray'dan ayrılan 37 yaşındaki golcü, Japonya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Kawasaki Frontale'nin formasını giyecek. Gomis, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 maçta 8 gol kaydetmişti.

Transferin açıklanmasının ardından Bafetimbi Gomis, heyecanını ve mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Herkese merhaba, Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve umarım sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim."

Galatasaraylı taraftarlar da Gomis'in yeni kariyer adımına olumlu mesajlarla destek verirken, futbolseverler yeni sezonda Bafetimbi Gomis'in performansını merakla bekliyor.