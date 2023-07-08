Samsun

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda ekim kasım aylarında ekilen buğday ve arpanın hasat olgunluğuna geldiğini söyledi.

Ovada hububatın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 250 bin dekar alanda ekildiğini belirten Tosuner, bölgede haziran ayındaki aşırı yağışların etkisiyle kalite ve verimde yüzde 30 civarında düşüş bulunduğuna dikkati çekti.

Hasat edilen hububatın özel sektör ve Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satıldığını dile getiren Tosuner, "Ovanın haricinde 75 kırsal mahallede de hububat ekili. Fazla yağış olması ve dengesiz sıcaklık üründe kırsalda yüzde 75, ovada ise yüzde 15 hastalık meydana getirdi." dedi.

Ortalama verimin ovada 750 ila 800, kırsalda ise 500 ila 650 kilogram arasında olduğunu anlatan Tosuner, "Buğday alımının üç fiyat üzerinden olması lazım. 7,5 lira birinci sınıf, 7 lira ikinci sınıf, 6,5 lira üçüncü sınıf şeklinde bir fiyat uygulanabilir. Üreticinin bir diğer sıkıntısı, çiftçi sırasını, randevusunu almış ama yağışlardan dolayı hasat yapamamış. Dolayısıyla randevu dönemine hasadı yetiştiremeyecek." ifadesini kullandı.

Tosuner, hububatı özel sektöre veren üreticinin desteklerden faydalanabilmesi için faturasını alıp il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine onaylatması gerektiğine işaret ederek, aksi durumda destekleme ödemesini alamayacağını kaydetti.

Üretici Ferdi Yılmaz da hububat hasadına başladığını belirterek, "Bölge fazla yağış aldığından dolayı buğdayın verimi düşük. Arpa ile buğday daha önceleri 20-25 gün aralıklarla harman olurdu. Şimdi buğday ile arpa aynı zamanda hasat ediliyor. Buğdayı tüccar faturalı 5,5 liradan alıyor. Toprak Mahsulü Ofisleri ise 7,5 liradan alıyor. Güzel para veriyor ama 45 gün, 2 ay gün veriyor randevu için. Bunun biraz daha aşağı çekilmesini istiyoruz." diye konuştu.

AA