Samsun

Mayıs ayı içinde ekilen, ilk hasadı temmuz ayında yapılan kavunda çiftçiler son meyveleri toplamak için tarlalarda çalışıyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Bayram Halıcı, ovada dönüm başına 4-5 ton verim alındığını söyledi.

Bu yıl yağıştan dolayı kavun hasadının sıkıntılı başladığını ifade eden Halıcı, "Havaların sıcak gitmesi, verimin yükselmesiyle hasatlar güzel oldu. Kavun fiyatları ilk başlarda kilogram olarak 7 ile 8 lira arasında tarlada alıcı buluyordu. Şu anda ise hal esnafı bu kavunun 14 ile 15 lira arasında sevkiyatını yapıyor." dedi.

Halıcı, "Karadeniz Bölgesi'nin tamamına, Trabzon, Ordu ve Giresun'a ağırlıkla veriliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, Ankara'da kavun olduğu halde Bafra'nın kavunu tercih ediliyor. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere sevkiyatlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Türbe köyünde çiftçilikle uğraşan Ferhat Yaldır da kavun veriminden memnun olduklarını ifade etti.

AA