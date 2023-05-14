İSTANBUL- 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine Bağcılar’da günün ilk saatlerinden itibaren yoğun bir katılım yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de ilçede sandık kurulan okulları dolaşarak oy verme işlemlerini yerinde izledi. Bütün okulları dolaşan Özdemir, saat 15.30’da eşi Nihal Özdemir ile birlikte oy kullanacağı Anafartalar İlkokulu’na gitti. Sıraya giren Özdemir çifti, 2005 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Sandığa hayırlı olsun diyerek zarfı atan Özdemir, oy kullanma işleminin ardından okulda bulunan sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Türkiye için bir dönüm noktası

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Özdemir, “Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HABER: METE YILMAZ