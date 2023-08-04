Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul'da güvenlik endişeleri devam ederken, son olay Bağcılar ilçesinin Güneşli mahallesinde yaşandı. Maskeli bir şahsın, sokak ortasında iki kişinin vurduğu korkunç olayda, tekrar tekrar korku dolu anlar yaşandı. Henüz kesinlik belirlenemeyen şüpheli saldırganların motivasyonu ve amacı henüz netlik kazanmadı.