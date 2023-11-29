Haber: Beyza Betül Cihan

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde, Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun hemen yanındaki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, yoğun yağışın birikmesi sebebi ile oluştu. Öğrenciler, okullarının çıkış saatinde güvenlik önlemleri kapsamında, okulun alt kapısından tahliye edildi.

Yoğun yağışın neden olduğu toprak kayması, öğrenciler ve veliler tarafından endişe ile karşılandı. Konuya ilişkin okulun yanındaki inşaatta çöken istinat duvarı ile ilgili belediye yaptığı açıklamada, "Konu Bağcılar Kaymakamlığının bilgisi dahilindedir. Meydana gelecek olumsuzluklara karşı okulumuzdaki öğrencilerimiz öğle saatlerinde tahliye edilmiştir" dedi.

Veliler sosyal medyada öğrencileri okul çıkış saatinde gidip aldık yorumlarında bulundu.