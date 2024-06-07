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Adreste yapılan aramada ise 397 gram bonzai, 90 gram bonzai ham maddesi, 27 gram kokain, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira ele geçirdi.

10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yaptıkları çalışmada, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

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