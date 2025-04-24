HABER: HATİCE OPAK BİLGİN
Sanatın ışığında gücünü birleştiren ressamlar serbest temalı eserleriyle sergiye katıldılar. Resim sessiz şiirdir. Fırça darbeleriyle renklerin bin bir tonuyla şiirler yazan sanatçılar sergiye eserleriyle damga vurdular.
Sanat severlerin büyük ilgi gösterdiği sergiye katılan sanatçılar;
MELİHAT TÜZÜN
ABDURRANMAN BULUR
ALEV DEMİRKESEN
ANİ ÖZSOLAK
ARMEN PABUÇÇİYAN
AYFER PİYALE
AYŞE DELİER
AYŞEGÜL İ. ÖZDEMİR
BAHAR CANKATAR
BESİ OTURAN
CAHİDE TOPALOĞLU
E. YAREN AKDAĞ
FATMA NAZAN ÖZSAKA
FİLİZ TÜRKSOY
FÜSUN TOLUNAY
GÜLAY HAKTANIRLAR
GÜLER ÇİMER
HATİCE OPAK BİLGİN
HATİCE ORUÇ
SEÇİL KARTOPU
HİLAL SİTİL KARTOPU
HÜLYA ATAÖZDEN
HÜMA SU CANKATAR
MELİHA ÖZER
NEJLA ERŞAHİN MERİÇ
NERİMAN TÜKMEN
NUR GÜRAY
NUR ULUBİL
PERVİN BÜLBÜL
PERVİN ÖZEN
RABİA BIDI
RAMİSE BAYRAMOĞLU
SIRMA KAFALI
ŞAZİYE ÖLÇER
ŞİRİN NERGİZ
TÜLİN TÜRKAR
VİLDAN ÖZKAN
YASEMİN G. ZANBAK
ZEYNEP NALLAR