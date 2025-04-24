HABER: HATİCE OPAK BİLGİN

Sanatın ışığında gücünü birleştiren ressamlar serbest temalı eserleriyle sergiye katıldılar. Resim sessiz şiirdir. Fırça darbeleriyle renklerin bin bir tonuyla şiirler yazan  sanatçılar sergiye eserleriyle damga vurdular.

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Sanat severlerin büyük ilgi gösterdiği sergiye katılan sanatçılar;

MELİHAT TÜZÜN

ABDURRANMAN BULUR

ALEV DEMİRKESEN

ANİ ÖZSOLAK

ARMEN PABUÇÇİYAN

AYFER PİYALE

AYŞE DELİER

AYŞEGÜL İ. ÖZDEMİR

BAHAR CANKATAR

BESİ OTURAN

CAHİDE TOPALOĞLU

E. YAREN AKDAĞ

FATMA NAZAN ÖZSAKA

FİLİZ TÜRKSOY

FÜSUN TOLUNAY

GÜLAY HAKTANIRLAR

GÜLER ÇİMER

TÜRK RESSAMLAR PARİS'TE TÜRK RESSAMLAR PARİS'TE

HATİCE OPAK BİLGİN

HATİCE ORUÇ

SEÇİL KARTOPU

HİLAL SİTİL KARTOPU

HÜLYA ATAÖZDEN

HÜMA SU CANKATAR

MELİHA ÖZER

NEJLA ERŞAHİN MERİÇ

NERİMAN TÜKMEN

NUR GÜRAY

NUR ULUBİL

PERVİN BÜLBÜL

PERVİN ÖZEN

RABİA BIDI

RAMİSE BAYRAMOĞLU

SIRMA KAFALI

ŞAZİYE ÖLÇER

ŞİRİN NERGİZ

TÜLİN TÜRKAR

VİLDAN ÖZKAN

YASEMİN G. ZANBAK

ZEYNEP NALLAR

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