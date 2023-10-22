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Aydınlatma direğinin ve otobüsün kaldırılmasının ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik normale döndü.

Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak

Ataköy Kavşağı'nda, Hakan Öztürk idaresindeki içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği o sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü.

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