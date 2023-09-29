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Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

Ömer Özdemir'in cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan Özgür Çoban'ın cenazesinin Yenibosna Cemevi'nde, Ahmet Bal'ın ise Esenler Cemevi'nde öğlen saatlerinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Bahçelievler 'de dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Özgür Çoban, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

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