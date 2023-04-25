İSTANBUL- Jakarta’da gerçekleşen iş birliği protokolünün imza törenine, BAU Global Chancellor Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Asya Pasifik Afrika Çalışmaları Merkezi (APACS) Müdürü Prof. Dr. Sedat Aybar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Sabri Versan, Bölgesel Kalkınma ve Yöresel Planlama Koordinasyon Bakan Yardımcısı Dr. Wahyu Utomo ile Bölgesel Rekabeti Güçlendirme Bakan Yardımcısı Kartika Listriana katıldı. Törene, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Günalay’da online katılımla destek verdi.

“YÜKSEK ENERJİLİ BİR DATA ANALİTİK MERKEZİ KURUYORUZ”

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Tanjung Pinang’da, giderek karmaşıklaşan ve risk unsuru artan bir küresel ortamda, rekabet gücünü artıran ve süratli karar almaya yardımcı olacak yüksek enerjili bir Data Analitik Merkezi kuruyoruz. Bunu Bahçeşehir Üniversitesi’nin var olan yüksek kapasitesiyle birleştirerek gerçekleştiriyor olmaktan BAU Global olarak büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“PROJEYE KATKI VERMEK YÜKSEK BİR PRESTİJ”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in imzaladığı metnin proje ortağı olarak Jakarta’daki Al-Azhar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asep Saifuddin ise, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Endonezya’nın en güzide yüksek öğrenim kurumu olarak kendilerinin bu projeye katkı vermek üzere seçilmelerinin yüksek bir prestij olduğunu vurguladı.

“DATA SINIRSIZ DEĞERİ OLAN YENİ PETROLDÜR”

Bakan Yardımcısı Kartika Listriana’da, stratejik olarak seçilmiş üç adadan biri olan Tanjung Pinang’da kurulacak Data Analitik Merkezin, Cumhurbaşkanlığı kalkınma stratejileri ile uyumlu daha kapsamlı bir çalışmanın bir parçası olduğunu ve bu proje için birden fazla kurumun iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi. Ekonomik Koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş olan Bakan Yardımcısı Dr. Wahyu Utomo ise “Bu projenin uygulamada Al-Azhar ile Bahçeşehir Üniversitelerinin iş birliği ile uygulamaya geçirileceği ve kurulan Serbest Ticaret Bölgelerinin trafik, arz zincirleri ve lojistik verilerinin toplanıp işlenmesiyle karar alıcılara yardımcı olacaklarını” belirtti. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun konuyla ilgili söylediklerine gönderme yapan Bakan Yardımcısı Utomo, ‘Data sınırsız değeri olan yeni petroldür, bu yüzden onu sadece toplamakla yetinmemeli aynı zamanda çok büyük miktarlarını işleyecek kadar güçlü olmalıyız” dediğini aktardı.

HABER: ERCAN AYDIN