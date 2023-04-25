İSTANBUL- Duman'ın gitaristi ve geri vokali olarak başladığı müzik hayatına, solo kariyeriyle başarılı bir şekilde devam eden Batuhan Mutlugil; “Koş Git Bir De Sen Bak” şarkısının kendine özgü yorumu ve Mehmet Güreli eşliğiyle karşımızda.

Sözleri ve bestesi Mehmet Güreli’ye ait olan şarkının düzenlemesi ise Batuhan Mutlugil’e ait.

Hayyam Stüdyosu’nda gerçekleşen kayıtlarda; elektrik gitarda Batuhan Mutlugil, bas gitarda Caner Üstündağ, davulda Berkan Tilavel imzası bulunuyor. Ayrıca şarkının mixi Berk Kula, masteringi ise Çağlar Türkmen’e ait.

Şarkının video klibi için doğal ve samimi görüntüler eşliğinde kamera karşısına geçen iki sanatçı; “Koş Git Bir De Sen Bak”ı Berkay Öktem yönetmenliğinde bir kliple taçlandırdılar.

Kapak görselinde ise projenin diğer kapaklarını da tasarlayan Nalan Alaca’nın imzası bulunuyor.

Batuhan Mutlugil & Mehmet Güreli – “Koş Git Bir De Sen Bak” şarkısı ve video klibiyle 28 Nisan Cuma günü tüm müzik platformlarında yayında!..

HABER: DİNÇER KARACALAR