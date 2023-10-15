Haber: Elif Hayvalı

Bu temiz enerji miktarı, 30,07 milyon ton kömür tasarrufu ve 82,4 milyon ton karbondioksit emisyon azalması anlamına geliyor. Üretilen elektrik, ülkenin doğu eyaletlerinden Jiangsu ve Zhejiang'ın ve Yangtze Deltası'nın endüstriyel ve sivil gereksinimlerine yanıt getirmek üzere, bu eyaletlere ve yöreye sevk ediliyor.



Güneybatı Çin'de Yangtze Nehri'nin bir kolu olan Jinsha Nehri üzerinde yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali, aslında bir yanı Yunnan diğer yanı Sichuan olmak üzere iki güneybatı Çin eyaletinin ikisinin birden üzerinde bulunuyor. Bu santral, elektriği ülkenin batısından doğusuna iletmeye yönelik büyük altyapı projelerinden birini oluşturuyor.