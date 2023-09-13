ANKARA (AA)

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetlerinde bulunulan Armutçuk Müessesemize ait yeraltı taşkömürü ocağında bugün saat 13.45 sularında göçük meydana geldi. Göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren AFAD, UMKE ve TTK tahlisiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde göçük altında kalan 3 çalışma arkadaşımız yaralı olarak kurtarılırken 1 madencimiz ise maalesef hayatını kaybetti. Göçük esnasında hafif yaralananlar dahil toplam 5 madencimiz hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden madencimiz Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."