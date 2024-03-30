Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının taleplerini dinleyen Ersoy, yaptığı konuşmada, Antalya'yı ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak sorunları yerinde tespit ettiklerini ve kısa, orta, uzun vade çözüm programları hazırladıklarını söyledi.

Antalya'nın tarım, turizm ve kültür sanat şehri olduğunu belirten Ersoy, geçen yılın yaklaşık 16 milyon turistle rekor kırdığını ve bu yıl beklentinin 17 milyondan fazla olduğunu kaydetti.

Antalya'nın 680 kilometrelik bir kıyı şeridine, 19 ilçeye, 2,7 milyon nüfusa sahip olduğunu anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Antalya, hem yurt dışından hem yurt içinden çok yoğun göç alan bir şehir. Artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel turizm şehri. Bu kadar hızlı büyüyen bir Antalya'ya sahipken asla duramaz, hep koşmalı. Koşan bir Antalya görmemiz lazım. Çünkü göç alan, büyüyen bir şehir durursa, yerinde durmuyor, geriye gidiyor demektir. O yüzden 31 Mart çok çok önemli, vereceğimiz kararlar çok önemli. Antalya'yı bir dünya şehri, dünya markası yapmak istiyoruz. Bizim mazisi temiz, çalışkan, hırslı ama hepsinden önemli vizyoner başkanlara ihtiyacımız var. Eğer Antalya'yı Süper Lig'e taşımak istiyorsak, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden, en çok beğenilen şehirlerinden biri yapmak istiyorsak başkanlarımız hem çalışkan hem vizyoner olmalı."

Cumhur İttifakı adaylarıyla Antalya'yı daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade eden Ersoy, Serik'te Veli Vural, büyükşehir belediyesinde de Hakan Tütüncü için destek istedi.

Antalya'nın birikmiş sorunları olduğunu ancak hepsinin çözülebileceğini dile getiren Ersoy, "Antalya'nın en büyük sorunlarından biri arıtmaydı, biz buna 'büyükşehir belediyesinin konusudur' deyip geri çekilmedik. Onların yapamadıkları yatırımları protokollerle devralıp hızlı bir şekilde hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Ersoy, kıyı bandı boyunca halk plajları yaptıklarını, turistlerin otellerin dışına çıkmaları ve esnafla buluşmaları için kültür sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini, arkeolojik kazıları hızlandırdıklarını, sezonu uzatmak, gelirin tüm ilçelere doğru bir şekilde dağılımını sağlamak için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın tüm sorunlarına hakim olduklarını aktaran Ersoy, "Halının altına süpürülmüş çok fazla sorun var. Bizim 31 Mart'tan sonra yapmak istediğimiz ilk iş, halının altındaki sorunları çıkarıp, teker teker yoluna koymak." dedi.