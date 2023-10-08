Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

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Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.