Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
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