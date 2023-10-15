Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.