Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz." dedi.

Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunları Yunan mevkidaşı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir oldu." dedi.

Fidan, yasa dışı göç konusunun rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini, Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemediklerini vurguladı.

Yunanistan'da yaşayan soydaşların sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldıkların belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik.

Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz."

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni ve olumlu bir döneme girildi"

Mevkidaşı Yerapetritis ile çok çeşitli konularda verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunan hükümeti ve halkının uzattığı yardım eli için bir kez daha teşekkür ettiğini ifade etti.

Fidan, Yunanistan'da son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle mevkidaşına "geçmiş olsun" dileğinde bulanarak, "Komşumuz Yunanistan'a her zaman için yardıma hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni ve olumlu bir döneme girildiğine işaret eden Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta geçen ay düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geldiğini anımsattı.

Bakan Fidan, Erdoğan-Miçotakis'in bu görüşmede iki ülke ilişkilerinin olumlu bir hava içerisinde ele alınması ve sorunların yeni bir perspektifle çizilmesi konusunda fikir birliğine vardığını ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev verdiğini kaydetti.

Yerapetritis ile yaptıkları görüşmede iki ülke liderlerinin NATO zirvesinde ele aldıkları konuların takibini yaptıklarını belirten Fidan, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiklerini ve gelecek aylara ilişkin yol haritalarını incelediklerini ifade etti.

Fidan, Erdoğan ile Miçotakis'in iki hafta sonra New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında da bir araya geleceklerini, ekim ayında da Yunanistan'da iki ülke dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları yapılacağını bildirdi.

Gelecek dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyleyen Fidan, yıl sonunda da Selanik'te iki ülke liderlerinin başkanlığında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Bakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanmasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşımla beraber teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı yineledik." diye konuştu.

Fidan, Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Fidan, bu konuda ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fidan, Bakan yardımcılarının gelecek ay Yunanistan'da "Ortak Eylem Planı" kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklarını belirterek, "Turizm alanında işbirliğimizi arttırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde de komşumuzdan etkin işbirliği görmeyi beklediğimizi ilettik." dedi.

AA