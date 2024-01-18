Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Örümcer, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer 'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Örümcer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından bakanlık harekete geçti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.