Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan programının ardından Sırbistan'a geçen Bakan Güler, burada mevkidaşı Vucevic ile görüştü.

Sırbistan Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılanan Bakan Güler ve Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Bakan Güler, heyetler arası görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Sırbistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ilettiğini aktardı.

Bakan Vucevic ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini ileten Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevkidaşım Sayın Vucevic ile kapsamlı, olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İstikrara, emniyet ve asayişin idamesine tarafsız şekilde öncelik vereceğiz. Görüşmelerde, Sırbistan ile güçlü tarihi, kültürel ve insani bağlara ve çok iyi seviyede ilişkilere sahip olduğumuzu, Balkanlar'ın barış, istikrar, toprak bütünlüğü ve uluslararası kuruluşlara katılmasını, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım hedefini desteklediğimizi, Avrupa-Atlantik entegrasyonuna önem verdiğimizi, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi, KFOR Komutasını devralan ülkemizin istikrara, emniyet ve asayişin idamesine tarafsız şekilde öncelik vermeye devam edeceğini, savunma sanayi dahil işbirliğini geliştirmeye hazır olduğumuzu, FETÖ ile mücadelemizde ülkemize verdikleri destekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.

Bu duygu ve düşüncelerle mevkidaşım Sayın Vucevic'e ev sahipliği için bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum. Kendisini bu vesileyle en yakın zamanda Türkiye'ye davet ediyorum."