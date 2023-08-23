Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.

Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." dedi.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

AA