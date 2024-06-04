Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatılmak üzere bugün ABD'ye uğurlanacak Türksat 6A'ya ilişkin, "Türkiye'nin bu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürünü olan Türksat 6A'yı, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin, Türk araştırmacılarının uzun süren emekleriyle, onların alın teriyle, akıl teriyle üretmeyi başardık." dedi.

Bakan Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'dan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla ODTÜ'de bir araya geldi.

Burada değerlendirmede bulunan Kacır, Türkiye'nin, uzay bilimi ve teknolojilerinde iddia sahibi bir ülke olması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Türksat 6A'yı bugün Türkiye'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile beraber uğurlayacaklarını belirten Kacır, "Biliyorsunuz Türkiye, Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusunu yerli ve milli olarak geliştirebilen 11 ülkeden biri oldu. Daha önce gözlem uydularında elde ettiğimiz deneyimi bir üst seviyeye çıkarmış olduk. Türkiye'nin bu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip yüksek teknoloji ürünü olan Türksat 6A'yı, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerinin, Türk araştırmacılarının uzun süren emekleriyle, onların alın teriyle, akıl teriyle üretmeyi başardık. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin bir bir gerçeğe dönüşmesi için birlikte gayret edeceğiz. Türkiye, uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu işleri artık gerçeğe dönüştüren, bilimde ve yüksek teknolojide dünyayla yarışabilecek işlere imza atan bir ülkedir." diye konuştu.

Astronotlar Togg ile seyahat etti

Ax-3 ekibiyle Bakanlıktan bu etkinliğe makam aracı olarak kullandığı Togg ile geldiklerini söyleyen Kacır, ekibin, yol boyunca Togg ile ilgili beğenilerini dile getirdiğini aktardı.

Kacır, bu düşüncelerden duyduğu mutluluğu ifade ederek şöyle dedi:

"Ne mutlu bizlere ki milletimizin onlarca yıllık hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampüs, Türkiye'de pek çok ilke imza atılan bir adres. Türkiye 1980'li yıllarda kendi uydularını üretme hayali kurduğunda bu alandaki ilk araştırma merkezi, ODTÜ'de bu kampüste kurulmuştu. Daha sonra ancak 2000'li yıllarda milli uydu geliştirme projelerine başlayabildik ve 1980'lerde ODTÜ kampüsünde kurulan merkez, zaman içinde TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsüne dönüştü. Bugün Türkiye'den uğurlayacağımız Türksat 6A'yı da TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech paydaşlığında tamamlamış olduk. Bu da bir başka hayalimizin, bir başka hedefimizin gerçeğe dönüşmesi için hepimiz adına bir iftihar kaynağıdır."

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Ax-3 ekibiyle bir araya geldi

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'dan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibiyle ODTÜ'de düzenlenen "Ax-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni'ne katıldı.

Kacır, Gezeravcı'nın yeryüzüne dönüşünden itibaren 63'üncü etkinliği gerçekleştirdiğini ve 37 şehirde gençlerle, öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin uzay bilim misyonunun en önemli hedeflerinden birinin, "Türk gençliğine gelecek adına ilham kaynağı olmak" olduğunu vurgulayan Kacır, gençlerin geleceğe dair hayallerinin, hedeflerinin, projelerinin tohumlarını da birlikte ekeceklerini bildirdi.

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda sürdürdüğümüz tüm projelerin merkezinde ve kalbinde Türk gençliğini görüyoruz. Biliyoruz, inanıyoruz ki Türk gençliği Milli Teknoloji Hamlesi'ni başarıya ulaştıracak, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunda öncü olacak. Bunu Türk gençliği hem Türkiye'ye hem dünyaya ispat etti. Bugün Türkiye bütün dünyanın dikkatle takip ettiği yüksek teknoloji projelerini gerçekleştirebiliyorsa bugün Türkiye Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla gökyüzüne imzasını atabiliyorsa bu Türk gençliğinin eseridir. Sizler çok daha ötesini başaracaksınız. Türkiye'nin hedeflerini ve hayallerini ufkun ötesine taşıyacak olan sizler olacaksınız. İnanıyoruz ki işte bu uzay bilim misyonu sizin için bir ilham kaynağı olacak."

Alper Gezeravcı'nın uzay misyonunu gerçekleştirmeden önce Axiom Space tarafından belgeselinin çekildiğini anımsatan Kacır, bu filmde Gezeravcı'nın çocukken pilot olmayı hedeflediğini ancak uzaya gitmenin, başka milletlerin çocuklarının hayali olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Kacır, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun önemine dikkati çekerek, "Bu tarihi görevin ana hedefi, Türk çocuklarının başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle artık hiçbir alanda, hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmeyecek olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ay misyonunu gerçekleştireceğiz"

Teknoloji ve bilim yarışında insanlık yararına geliştirilecek tüm alanlarda dünyada en önde gelen ülkelerden biri olmak istediklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Bunu başarabiliriz. Havacılıkta, savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu kazanımları, başarıyı uzay bilimi ve teknolojilerine daha hızlı şekilde transfer etmek istiyoruz. Bu alanda da benzer bir başarı hikayesi gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü bu alan bizim için hem çok stratejik hem de ekonomik değeri açısından çok kıymetli bir alan. Küresel uzay ekonomisi yıllık 600 milyar doları aştı. 10 yıl içinde 1,5 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Biz bu pastadan daha fazla pay alabiliriz. Bunu yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz."

Türkiye'nin uydu projelerine ilişkin bilgi veren Kacır, haberleşme uydularını yerli ve milli geliştirmenin de çok önemli bir amaç olduğunu anlattı.

Türksat 6A ile Türkiye'nin haberleşme uydularını yerli ve milli geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"İMECE deyince yaklaşık 600 kilometrede görev yapan yaklaşık 600 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz. Türksat 6A deyince yaklaşık 36 bin kilometrede görev yapan 4 bin 250 kilogramlık haberleşme uydusundan, biraz daha sofistike ve karmaşık bir teknolojik sistemden bahsediyoruz. Türksat 6A bugüne dek Türkiye'de geliştirdiğimiz, ürettiğimiz en yüksek değere sahip teknolojik ürün olmuş oldu. Hedefimiz daha öte projeleri gerçekleştirmek. Ay misyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'de geliştirilmiş bir hibrit roket motorunu uzayda ateşleyerek Ay'a erişen bir uzay aracı yapacağız. Bu teknolojik kazanım Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda uzay ekonomisinde farklı fırsatlar getirecek. Türkiye uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını geliştirebilen bir ülke olacak."

"Başarıda en büyük pay Türk gençliğinin"

Kacır, insanlı uzay araştırmalarını da çok değerli gördüklerine işaret ederek, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bu görev için seçildiğini hatırlattı.

Gezeravcı'nın 14 gün planlanan ve uzatmalarla birlikte 18 günde tamamlanan misyonu başarıyla icra ettiğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarında başlattığı çalışmaları güçlü şekilde devam ettireceğini bildirdi.

Mehmet Fatih Kacır, Atasever'in ABD'de yörünge altı araştırma uçuşuna hazırlandığını anımsatarak, onun da Gezeravcı gibi bilimsel deneyler gerçekleştireceğini vurguladı.

8 Haziran itibarıyla Türkiye'nin artık iki vatandaşının uzay sınırı olarak kabul edilen yaklaşık 90 kilometrelik sınıra erişeceğini, mikro yer çekimi ortamını deneyimleyeceğini ve dolayısıyla astronot unvanı kazanmış olacağını belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz bunun da daha ötesi. Türkiye'nin uluslararası insanlı uzay araştırmaları programlarına güçlü şekilde dahil olmasını hedefliyoruz. Bu programların sadece yararlanıcısı değil, bu programlarda bilimsel araştırmalara aktif ve etkin şekilde dahil olan, bilimsel araştırmalara öncülük eden ülkelerden biri olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin ISS yenileme projelerine Türk uzay sanayisiyle dahil olmasını hedefliyoruz. Bütün bunları yapabilecek bir ekosisteme sahip Türkiye. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde 3 bin 500'e yakın girişim, 80 binden fazla insan kaynağı var. Uzay alanında da yine hemen bu kampüsün yanı başında bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi inşa edeceğiz. Türkiye'de bu alanda çalışma yapan girişimlerin, startup'ların, teknoloji şirketlerinin bir arada olduğu projeleri, programları önümüzdeki dönemde hızlandıracağız. Savunma sanayisinde Türkiye nasıl başarılı olduysa havacılıkta akamete uğratılmış başarı hikayelerini nasıl gerçeğe dönüştürmüşse uzay alanında da dünyanın öncü ülkelerinden biri olacak. Bu başarıda en büyük pay Türk gençliğinin olmaya devam edecek."