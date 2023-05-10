Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Arıcılara Şeker Desteği" programındaki konuşmasında, afet bölgesi ilan edilen illerin Türkiye'nin stratejik öneme sahip tarımsal üretim merkezleri olduğunu aktardı.

Bu yüzden kırsal kesimin yaralarının sarılmasını gıda arz güvenliği noktasında önemsediklerine dikkati çeken Kirişci, bu nedenle depremin ilk anından itibaren, kendisi başta olmak üzere, 4 bakan yardımcısı, 15 genel müdür, 46 il müdürü ve 15 bini aşan çalışanla ve 5 bine yakın alet-makineyle vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kırsaldaki yaraların sarılması için yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili verileri paylaşan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla yıkılan ahır ve ağıl, 11 ilimizde 16 bin 975 iken Kahramanmaraş'ımızda da 2 bin 985 olarak tespit edilmiş durumda. Telef olan 8 bin 101 büyükbaş hayvanın 2 bin 228'i Kahramanmaraş'ta. Küçükbaş olarak da 70 bin 806 hayvandan 21 bin 450'i Kahramanmaraş'ta. Kanatlı hayvanlarla ilgili çok büyük bir kaybımız yok il olarak ama hasarlı arılı kovan noktasında 13 bin 691 arılı kovanımızın 3 bin 223'ü Kahramanmaraş'ta tespit edilmiştir. Afet bölgesi, hayvancılığımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için hayvan dağıtımına da yakında başlayacağız."

Depremzede çiftçilerin hayvansal üretime yönelik ihtiyaçlarının giderildiğini ve bundan sonra da giderilmeye devam edileceğinin altını çizen Kirişci, bu kapsamda16 bin ton yem ve 16 bin 539 hayvan çadırı dağıtılarak 130 bin ton süt toplandığını ifade etti.

Kirişci, çiftçilerin üretimden kopmaması için "Sen Üret Yeter" sloganını geliştirdiklerini ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"2022'den itibaren biz desteklemelerin bir bölümünün ayni olarak yapılmasını gündeme getirmiştik ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği, depremden kaynaklı olarak siz üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için nakdiye çevirdik. Böylelikle de 1 yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. 11 ilde toplam 8,2 milyar liralık destek verdik. Türkiye geneli verdiğimiz destek de 57,6 milyar liraya ulaştı."

"Yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili desteklerinin olduğunu anımsatan Kirişci, aynı anda 4 iklimin yaşandığı bir coğrafyanın merkezinde yer alan afet bölgesindeki binbir çeşit bitkinin arıcılığı önemli hale getirdiğini vurguladı.

Kirişci, bölge ekonomisi içinde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Deprem afeti nedeniyle lojistik imkanların kısıtlı olması, ağır geçen kış şartlarında arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi adına şeker önemli bir besin kaynağıdır. Biz de bundan hareketle yetiştiricilerimizin taleplerine kulak kabarttık, sessiz kalmadık. Bütçesini ayarladık ve yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık. 12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcımızın 1 milyon 340 bin arılı kovanı için 5 bin ton besleme şekeri dağıtımına 28 Nisan itibarıyla başladık. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 1180 arıcımızın sahip olduğu yaklaşık 105 bin kovan için 7,2 milyon lira değerindeki toplam 424 ton şeker dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim tarihinde yeni bir yüzyıla "merhaba" diyeceğini anımsatan Kirişci, "Bu yüzyılda savunma sanayi ne kadar önemliyse tarım da önemli. Çünkü savunma sanayindeki kardeşlerimizin de gıda ihtiyaçlarını ve buradan hareketle tarımla ilgili üretim faaliyetlerini bizim önemsememiz ve hayati öneme haiz bir alan olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ana ekseni tarım ve gıda sektörü olacaktır." diye konuştu.

Kirişci, konuşmasının ardından Dulkardiroğlu ve Okikişubat ilçelerinde arı yetiştiriciliği yapan 436 çiftçiye yönelik gerçekleştirilen şeker dağıtımını yaptı. Üreticiler de Kirişci'ye petek bal hediye etti.

AA