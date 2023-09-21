Istanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Oyunları Lansmanı'na katıldı.

Başakşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda, Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve davetliler yer aldı.

Programda konuşan Bakan Bak, İstanbul Gençlik Oyunları'nın destekçisi olarak daha da büyümesini arzu ettiğini belirterek, "Başlangıcından bu yana büyüyen ve gelişen bu projenin her zaman yanındayız. Bu proje gençlerimizin dayanışmasını, iletişimini, çevreye olan duyarlılıklarını ve sorumluklarını artırıyor. Burada güzel bir enerji var. İstanbul Gençlik Oyunları’na geçen yıl 155 bin genç katılım sağladı. Bu güçlü bir organizasyon olduğu anlamına geliyor. Bu yılki hedef 200 bin gence ulaşmak." diye konuştu.

Bütün tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Biz gençlerimizin emrindeyiz. Her zaman onların yanındayız. Türkiye genç nüfusa sahip güçlü bir ülke. Gençlik ve spor olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Sporun ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen birisi. Gençlerimiz sporu çok seviyor ve sporla iç içe. Spor ve tesis altyapımız çok güçlü. Avrupa’nın en genç tesislerine sahibiz. Bu da bizi ön plana çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak Türkiye genelinde belediyelerle beraber spor tesisleri açtıklarını dile getiren Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerimiz gençlerimizi spor tesislerine getirmeli. Bütün spor tesisleri gençlerimizin emrinde. Altyapımız buna hazır. Bakanlık olarak en büyük hedefimiz bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele. İşte burada en önemli unsur spor. Özellikle okullardaki sporun yayılması için valiliğimiz, belediyelerimiz, yetkililerimiz yoğun mesai harcıyor. Ailelerimize sesleniyorum. Gençlerimizle konuşun, onlarla ilgilenin ve onları spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve futbol sahalarına getirin. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için her zaman emrinizdeyiz."

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında, "İnanıyorum ki bakanlığımız öncülüğünde bugünümüz dünden, yarınımız ise bugünümüzden daha güzel olacak." dedi.

Lansmanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise İstanbul Gençlik Oyunları'nda, bu yıl 4 farklı kategoride ve 34 branşta gerçekleştirilecek müsabakalara yaklaşık 200 bin gencin katılmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul Gençlik Oyunları’nda kayıtlar 25 Eylül’den itibaren yapılacak. Büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olacak oyunlar ise 9 Ekim’de başlayacak.

AA