Ankara

Bakan Bak yaptığı açıklamada, spor okullarının Kurban Bayramı'ndan sonra 4 Temmuz'da başlayacağını ve ücretsiz olacağını belirtti.

Osman Aşkın Bak, geçen yıl GSB Spor Okulları'ndan 4 milyon 192 bin 798, GSB Engelsiz Spor Okulları'ndan ise 12 bin 279 çocuk ve gencin faydalandığını hatırlattı.

Bak, 5-18 yaş arası tüm çocuk ve gençleri GSB Yaz Okulları'na davet ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla GSB Spor Okulları'nı açıyoruz. Spor aracılığıyla sosyalleşmelerini ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişiminde sporun büyük rol oynadığına dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Küçük yaştan spor alışkanlığı edinmeyen çocuklar, çağın getirdiği obezite, erken yaşta bozulan fizik yapısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Çocukların hayatına sporu katmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Her çocuk sporcu olacak diye bir kural yok ancak her çocuk bir spor branşı ile tanışmalı. Spor alanları, aktivite ortamları aynı zamanda sosyalleşmenin sağlandığı yerlerdir. Çocuklarımız GSB Spor Okulları'nda yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni sosyal bir çevreye sahip olacaktır. Spor ile ilgilenen çocukların öğrenim hayatında daha başarılı olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu yüzden sporun yaşam tarzı haline getirilmesi önem arz ediyor."

Spor okullarına başvurmak isteyen aileler, başvuru formlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecek.

AA