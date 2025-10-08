ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin, 'Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar.' dedi.

Bakan Tekin, ATO Congresium'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Fuardaki stantları dolaşan Tekin, buradaki öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Fuarda düzenlenen etkinlikte, kendi yazdığı 'Türk Siyasal Hayatı' ve 'Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet-Yeni Osmanlılar'da Demokrasi Tartışmaları' kitaplarını imzalayan Tekin, yayınevinin standı önünde imza almak için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, muhalefetin 'çocuk işçilerin sayısının artması ve kız çocuklarının eğitiminin ertelenmesi' eleştirilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Söz konusu eleştirileri yapanların iyi niyetli olmadığını dile getiren Tekin, siyasi partilerin, özellikle ana muhalefet partisi genel başkanının, toplumda doğruyu, gerçeği, demokrasiyi ve hukuk devletini konsolide etmek için eğitimci rolü üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, 'Kendi kişisel pozisyonlarını güçlendirmek için, meşruluğu tartışmalı genel başkanlarını gölgelemek için, belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gölgelemek için çocuklarımızla, gençlerimizle ezbere hüküm yürüterek, bilmeden, bizimle herhangi bir şey tartışmadan böyle cümleler sarf etmesi demokratik olgunluk açısından gerçekten üzüntü verici.' diye konuştu.

Muhalefetin içinde bulunduğu tartışma ortamının, onları 'spekülatif şeyler' söylemeye ittiğini söyleyen Tekin, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, belediyelerde yürüyen yolsuzluklar, çöplerle ilgili İzmir'de yaşanan tartışmalar, bunlara cevap vermek yerine bu türden spekülatif şeyler söylemeye devam etsinler. Benim bir şikayetim yok.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, attıkları bütün adımlarla, modern ülkelerde yürüyen süreçleri Türkiye'de de yürütmeye çabaladıklarını vurgulayarak, geçen yıl müfredatla ilgili çalışmalarda gösterdikleri çabayı, bu yıl zorunlu eğitim tartışmalarında gösterdiklerini aktardı.

Çocuk işçiliğini teşvik edecek hiçbir söylemde bulunmadıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

'Biz çocuklarımızın hayata bir an önce atılabilecek düzeyde, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz. Bunun için de eğitim öğretim müfredatımızı zaten revize etmiştik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgası beceri üzerine bir müfredat olması. Bu yüzden muhalefete böyle boş konuşmalar, kendi pozisyonlarını, kendi meşruiyetlerini gölgeleyecek tartışmalar yerine gerçek şeylere odaklanmalarını tavsiye ediyorum.'

'Önerilerimiz Bakanlar Kurulu ile TBMM'nin gündemine gelecek'

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, 'Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar.' açıklamasında bulundu.

Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.

Tekin, 'Biz hiçbir yerde '2 formül var, 5 formül var, 3 formül var' böyle ifadeleri hiçbir yerde kullanmadık. Bu söylenenleri nereden üretiyorlar? Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar. Sonra da ben 'abur cubur adam' dediğim zaman kızıyorlar. Yani gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorum. Ya okuma yazmaları yok ya dinlemeye, anlamaya tahammülleri yok.' ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Söylediğimiz şey şu, 'çocuklarımızın yükseköğretimle beraber hayata atılmaları için 25-26 yaş bandı çok geç, daha erken yaşlara çekebilir miyiz.' Buradaki mücadele, tartışmamız bu.'



Muhabir: Şeyma Güven

