Elazığ'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katılan Bakan Yerlikaya, butona basarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi afetzedeler için inşa edilen 2 bin 255 konut için kura çekimini başlattı.

Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, bugün şehirlerin azizi, aziz olanların şehri Elazığ'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Medeniyetin izlerini tarihle iç içe geçmiş duvarlarında saklayan, üzüm bahçeleriyle, Harput Kalesi'yle, ovalarıyla, dağların arasında gizlenmiş saklı cennet bahçeleriyle Elazığ'ın bir başka olduğunu kaydeden Yerlikaya, buradan Balakgazi'nin, Beyzade Hazretleri'nin, İmam Efendi'nin, Tayyar Baba'nın, Arap Baba'nın şehri El-Aziz'e, yiğit Gakkoşlara muhabbetlerini sunduğunu belirtti.

Elazığ'ın, depremle sınanan, bu acıyı yüreğinde taşıyan şehirlerin başında geldiğini, deprem felaketine tarihin belli dönemlerinde maruz kaldığını anımsatan Yerlikaya, bu doğal felaketin yıkıcı etkilerinden zarar gördüğünü kaydetti.

Bundan 4 yıl önce Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde canları yitirdiklerini, o zor ve çetin günlerde milletin yüreğinin Elazığ için attığını, ülkenin dört bir yanından insanların Elazığ'a akın ettiğini dile getiren Yerlikaya, ilk andan itibaren bir can daha kurtarabilmenin, enkaz altında bir kişiye daha nefes olabilmenin mücadelesinin verildiğini aktardı.

Elazığ'da depremin yaralarını söz verdikleri gibi sardıklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Evet binalarımız yıkıldı, lakin umudumuz yıkılmadı. 6 Şubat sabahı ise ülke ve millet olarak 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan asrın felaketini yaşadık. Binlerce vatandaşımız sevdiklerine son kez sarılmıştı. Kelimeleri boğazımızda düğümlenmişti. O gece acıya ve hüzne uyanacağımız en uzun gecemizdi. Giden canlarımızı bir daha geri getirebilmek mümkün değil. Kaybettiğimiz canlarımızı unutabilmemiz de mümkün değil. Ama el birliğiyle yaralarımızı sarabilirdik, umutlarımızı yine yeşertebilirdik. Hamdolsun öyle de oldu. 6 Şubat depremlerinden Elazığlı kardeşlerimiz de etkilendi. Elazığ'da 6 Şubat'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetti."

"Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz"

Elazığ'da diğer illere nazaran depremin yıkıcı etkisinin daha az olduğunu anlatan Yerlikaya, 2020'de yaşanan Sivrice depremi sonrası şehrin yenilenmesi, binaların dirençli hale getirilmesinin can kayıplarının azalmasını ve daha az binanın hasar almasını sağladığını vurguladı.

Elazığ'ın, depremin ilk anlarından itibaren başta Malatya olmak üzere deprem felaketinin yaşandığı illerin yardımına koştuğunu belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Devletimiz sadece ve sadece ekiplerle, araçlarla değil, bütün kalbiyle, gönlüyle ve aklıyla deprem bölgesindeydi. Burada olmaya da devam edecek. Dedik ki; sizlere yıkılan evlerinizin daha iyisini, güzelini ve güvenlisini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine son hak sahibi anahtarını teslim alıncaya kadar bu hizmeti Allah'ın izniyle tamamlayacağız."

Elazığ'da 15 bin 326 hak sahibi bulunuyor

Elazığ'da 13 bin 421 konut, 706 iş yeri ve 1199 ahır olmak üzere toplam 15 bin 326 hak sahibinin bulunduğunu bildiren Yerlikaya, bugün, il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 2 bin 255 konutun kuralarını çekip, hak sahiplerine anahtarlarını vereceklerini kaydetti.

Yaklaşık 2 bin konutun yapımının da olanca hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Yerlikaya, devam edenleri de hızlıca bitireceklerini anlattı.

Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldırmanın, yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretinde olduklarını dile getiren Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Elazığ'ı eskisinden çok daha güzel ve güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygularla, 6 Şubat depremlerinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kuralarını çekerek, anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine ve dayanışmasına liderlik ederek, bizleri onurlandıran, yüreğimize su serpen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına, kabinedeki tüm Bakanlarımıza ve AFAD'ımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, şehrimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile kura sonucu konut sahibi olan ilk ailelere anahtarlarını teslim etti.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere ilişkin sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, İl Müftüsü İrfan Üstündağ dua etti.

Törene, AK Parti Elazığ milletvekilleri Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, kurum ve kuruluş müdürleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.