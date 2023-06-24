Moskova'daa hareketli dakikalar devam ederken Wagner lideri Prigozhin'in öğle saatlerinde yapmış olduğu ses kaydı ortaya çıktı. Prigozhin ses kaydında halkın desteğinden ve mayın bariyerleri hakkında konuştu.

Prigozhin 'in ses kaydındaki konuşması şöyle:

Ülke neden bize destek veriyor? Çünkü Adalet Yürüyüşü ile gittik. Önce toplarla sonra helikopterlerle vurulduk. Tek kurşun atılmadan gittik, tek bir askere dokunmadık. Yolumuzda tek bir kişiyi öldürmedik.

Havacılık, helikopterler, uçaklar tarafından saldırıya uğradık ama Rostov'a ulaştık. Tek bir tur atmadan karargah binasını ele geçirdik. Tek bir kişinin işine karışmadık.

Sokaklarda insanlar PMC Wagner'in bayraklarını açıyor. Dükkanlarda, erkekler oraya gittiğinde, insanlar iyi bir şey yapmak istedikleri için parasını isterler. Onlar bizden para bile almıyorlar. Övgü sözleri seslendirilir.

Profesyonelce olmayan mayın bariyerleri..

Wagner lideri ses kaydının devamında Rusya tarafından döşenen mayın bariyerleri hakkında konuşuyor.

Ses kaydının devamı şöyle:

Bir şey daha. Medyada belirli “mayın bariyerleri” hakkında bilgi yayılıyor. Buraya geldiğimizde sabah saatlerinde karargâhların bitişiğindeki binalardan bu mayın bariyerlerini kaldırdık. Kötü yerleştirilmişti. Profesyonelce olmayan, yararlı olmayan bir fikirdi. Böylece bu mayın bariyerini kaldırdık.

HABER:DUHA SENA OSKAY