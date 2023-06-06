BAKÜ AA- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Beynelhalk Türk Müellifleri İçtimai Birliğince düzenlenen festivalin açılışına Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit, Türk dünyasından bilim insanları, şairler, yazarlar, aydınlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi bahçesinde açık havada gerçekleştirilen etkinlikte Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Festival kapsamında kitap tanıtımları, imza günleri, şiir ve şarkı dinletileri, folklor gösterileri, film gösterimleri gibi sanat ve edebiyat etkinlikleri yapılacak.

Bir hafta devam edecek 2. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali'nde her gün bir Türk devletinin edebiyatı tanıtılacak.

Festivale Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Yazarlar Birliği, Bakü Valiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, TÜRKSOY, Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kurumlar da destek veriyor.