Haber: Damla Oya Erman

Larian Studios'un oyunu aynı zamanda En İyi Oyun Yazımı ödülünü de alarak toplam altı ödüle aday gösterilmiş oldu.

Remedy'nin Alan Wake 2 oyunu, En İyi Dünya ve En İyi Oyunculuk kategorilerinde iki ödül kazandı. Melanie Liburd'un Saga Anderson karakterindeki performansı özellikle takdir topladı.

Rundisc'in Chants of Sennaar adlı bağımsız oyunu En İyi Bağımsız Oyun ödülünü, MiHoYo'nun Honkai: Star Rail'i En İyi Mobil Oyun ödülünü ve Sanzaru Games'in Asgard's Wrath 2 oyunu En İyi AR/VR Oyunu ödülünü kazandı.

Diğer kategorilerde ise Super Mario Bros Wonder En İyi Çocuk Oyunu ödülüne layık görülürken, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi DLC ödülünü aldı.

İşte kazananların tam listesi:

En iyi yılın oyunu: Baldur's Gate 3

En iyi bağımsız oyun: Chants of Sennar

En iyi oyun yazımı: Baldur's Gate 3

En iyi dünya: Alan Wake 2

En iyi oyundaki en iyi müzik: Hi-Fi Rush

En iyi oyunculuk: Alan Wake 2'deki Saga Anderson karakterini canlandıran Melanie Liburd

En iyi AR/VR oyunu: Asgard's Wrath 2

En iyi Çocuk oyunu: Super Mario Bros Wonder

En iyi Mobil oyun: Honkai: Star Rail

En iyi Remake: Resident Evil 4

Yılın en iyi espor oyuncusu: Arslan 'Arslan Ash' Siddique (Twisted Minds/Red Bull Esports)

En iyi DLC: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

En yi oyun gazeteciliği: Nicole Carpenter, Polygon

Andrew Yoon efsane ödülü sahibi: Neil Druckmann