Son 1,5 yıldır yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları sonucu sektörün lider firması olmayı başarmış olan Baltaş Küpe için en önemli şeylerden biri de güven. Hizmet anlayışını bu güven üzerine kuran firma bu konuda müşterilerinden de tam not alıyor. Yaptıkları ürünlerde TSE’nin belirlemiş olduğu hayvanların işaretlenmesinde kullanılan künyeler ile ilgili TS 7808, ICAR standartlarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğ ve yönetmeliğe uygun olarak üretim yapan firma bu konuda oldukça titiz. Bu yüzden de sektörde adından çokça söz ettiriyor. Bu noktada Baltaş Küpe şirket müdürü Cihat Haşimoğlu yeni bir yenilik ile de firmanın adını en üst seviyeye çıkartıyor. E-ticaret konusunda önemli bir adım atan firma, Baltaş Küpe'nin 20 yıllık geçmişi ve Cihat HAŞİMOĞLU‘nun e-ticaret tecrübesi ile firmaya yeni bir soluk getiriyor.



Son dönemde en önemli şeylerden biri de hayvanların tespit konusu. Her ne kadar basit gibi gözükse de aslında iş için oldukça önemli olan bu konu hakkında da Baltaş Küpe adımlarını attı. Bu noktada Baltaş Küpe E-ticaret sayfası ile bu konu hakkındaki tüm soru işaretlerinizi giderecek. Sizler de bu sayfa sayesinde oldukça faydalı bilgiler alabilir ve ihtiyacınıza göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunun için www.baltasciftlik.com adresinden hızlıca ulaşım sağlayabilir ve güvenle alışverişinizi yapabilirsiniz.