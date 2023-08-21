Balıkesir
Alınan bilgiye göre, Bandırma-Bursa kara yolunda B.M. kontrolündeki 10 KZ 493 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Sürücü B.M. ile 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasa dışı avcılık ile mücadele kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında, 66 bin 764 denetim yapıldı
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
AA