BDDK tarafından Kasım 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 22 trilyon 539 milyar 870 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 8 trilyon 192 milyar 480 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 57,1 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 49,4 artarak 11 trilyon 326 milyar 915 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 60,9 yükselerek 3 trilyon 815 milyar 755 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,51 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 59,5 artarak 14 trilyon 130 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 40 artışla 1 trilyon 968 milyar 371 milyon liraya ulaştı.

Kasım 2023 döneminde sektörün dönem net karı 535 milyar 471 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,29 seviyesinde gerçekleşti.