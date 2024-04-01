3 aylık titiz bir çalışmanın ardında sete çıkan Geçmişten Kalan filminin, tekniği kadar sahneleri çok konuşulacak. Güzel oyuncu Nilay Deniz’in köy evinde doğum yaparken çekilen sahneleri ve gösterdiği oyunculuk performansı sinemaseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Geçmişten Kalan filminde; Nilay Deniz ve Can Güreler başrolleri paylaşırken, oyunculara Zeynep Yaylıcıoğlu, Aysan Sümercan, Kenan Demirok, Derin Deniz Keskin, E. Tuana Usta, Melih Çardak, İzmir Mert gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Filmin konusu

Yakın zamanda trajik bir kaza sonucu bebeğini kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve açgözlü emlakçı kocası Ali'nin tatil için gittikleri köy evi, onları bekleyen korkunç bir kâbusun başlangıcıdır.

Bu lanetli ev, içinde barındırdığı korkunç varlık aracılığıyla, Ayşe'ye hem kendi geçmişindeki gizemleri hem de Ali'nin vahşi gerçek yüzünü acımasız bir şekilde gösterir. O ev ve çevresi, alınmış ahlar, kayıp bebekler ve lanetli bir kadının hikayesiyle doludur... Bu karanlık geçmişin ödenecek bir bedeli vardır.