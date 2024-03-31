Haber: Suat Ünal

Eminoğlu Grup ve Senarist Medya Şirketi’nin ortak yaptığı, Yönetmen koltuğunda ise Recep Akdağ’ın oturduğu, Türkiye dağıtımcılığını A 90 Pictıres’in yaptığı ‘Bodrum Seferi’ filminin başrolünü Sarp Bozkurt’un üstlendiği. ‘Bodrum Seferi’ filminin oyuncu kadrosunda ‘Asuman Dabak, Tarık Pabuççuoğlu, Ali İpin, Suzan Kardeş, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız , Serhat Boylu ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun’un yer aldığı sinema filmi 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak.

Sefer her gün rüyasında bir denizi ve denizin üzerinde lüx bir teknede görür kendisini!.. Maviliklerle yeşilliklerin bir arada olduğu huzurun paçalardan aktığı bir doğada. Ama nereden bilsin bizim Sefer oranın Bodrum olduğunu! Hayat ya günlerden bir gün gazetedeki bir ilanda görür oranın Bodrum olduğunu. Buldummmmm! Buldum diye dolanır köy meydanında. Havalara uçar adeta. Ama gidecek ne parası vardır! Nede yer bilir Sefer! Köyden sadece askerlik için çıkmış hayatı boyunca garibim. Esat ve Hüseyin başta olmak üzere tüm köylü bizim Sefer’e yardımcı olur ve Sefer Bodrum’a hayallerini süsleyen tatil yöresine gider.

Sefer Bodrum’a gider gitmesine ama; telefonda konuştuğu gibi her şey dahil zanneder Bodrum’u. Markete ayrı, dolmuşa ayrı berbere ayrı sinir harbi yaratır Sefer. Nede olsa her şey dahildir onun için. Bizim Sefer hayatında görmediği ve ilk defa gittiği Bodrum’dan sakarlıklarıyla birlikte tüm Türkiye’nin ve dünya basının baş sayfalarında haber olarak köyüne geri döner…

Bodrum Sefer’i 12 Nisan’da Sinemalarda!

Fragman YouTube link:

https://youtu.be/f2MIdoVZMd4