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Son haftalarda düşüşte olan Real Betis ise 31 puanla 9.'luğa geriledi.

Katalan takımı maçı son anlarında Joao Felix (Dk. 90) ve hat-trick yapan Ferran Torres'in (Dk. 90+2) golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Real Madrid'den bu sezon Real Betis 'e gelen "İsco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez, 56. ve 59. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Barcelona 'nın Ferran Torres'in ilk ve ikinci yarıda attığı birer golle (Dk. 21 ve Dk. 48) 2-0'lık üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı.

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