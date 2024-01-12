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Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki botlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kayıp personel için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Geminin, Kurucaşile ilçesinin 18 mil açığında seyrettiği sırada kaybolduğu fark edilen M.Ş'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Rusya'nın Novorossiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "PS VALLETTA" isimli Malta bandralı kuru yük gemisinin 23 kişilik Türk mürettebatından birinin olmadığı fark edildi.

Doğu Karadeniz için kar uyarısı

Doğu Karadeniz için kar uyarısı

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