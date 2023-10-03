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Yaralanan Zeyit Baş ile kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki Hasan Köroğlu ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zeyit Baş idaresindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil ile Mehmet Bayrak'ın kullandığı 67 SE 550 plakalı kamyonet Sipahiler kavşağında çarpışmış, alev alan otomobilin sürücüsü Baş çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan güçlükle çıkarılmıştı.

Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak (42) ile yanındaki Hasan Köroğlu'nun tedavisi ise sürüyor.

Arıt köyü yolu Sipahiler kavşağında gece meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeyit Baş (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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