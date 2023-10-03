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Sürücüler Baş ile Bayrak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Zeyit Baş ile kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki Hasan Köroğlu ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın ardından alev alan otomobilin sürücüsü Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

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