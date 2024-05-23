Kadrodan birçok oyuncunun eksildiğini, bunun yerine yeni oyuncularla Dörtlü Final'e yükseldiklerini kaydeden Bartzokas, şöyle devam etti:

"Burada en önemli şey, hepimizin aynı yerde olması. Çok önemli oyuncuları kaybettik. Sadece sahada değil saha dışında da başarılı olan oyunculardan kurulu bir takımız. Mütevazı ve motive olmamız gerekiyor. Geçen sene son saniyede kaybettik. Bugün yine buradayız. Vazgeçmeyen oyunculardan kurulu bir takımız. İlk defa THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yer aldığınız zaman farklı duygular hissediyorsunuz. Tüm dünya sizi takip ediyor. Abartmadan oyununuzu ortaya koymak kolay bir şey değil. Burada birden fazla kez mücadele etmeniz gerekiyor. İlk Dörtlü Final'inizde kupayı kazanamazsınız demiyorum tabii ki ama bu zor bir şey. Berlin harika bir şehir. Umarım güzel hatıralarla ayrılacağım bir sezon olur."

Takım kaptanı Kostas Papanikolaou da Dörtlü Final'de her zaman oyuncuların üzerinde baskı olduğunun altını çizerek, "Burada herhangi bir favori yok. Sezon boyunca müthiş mücadele ettik. Yine en iyisini yapmak istiyoruz. Real Madrid'e karşı oynayacağız. Elde ettiği sonuçlar ve mevcut durum itibarıyla en iyi takım görünümündeler. Ama bu yenilmez bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Biz onlara çok saygı duyuyoruz. İyi insanlardan kurulu bir takımız. Herhangi bir çekincemiz ve korkumuz yok." ifadelerini kullandı.