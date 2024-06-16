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İlk maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Grupta ikinci maçlarda Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

İspanya açılışı 3 golle yaptı

İspanya açılışı 3 golle yaptı

Grupta günün ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon İtalya, Arnavutluk'u geriye düştüğü mücadelede 2-1 yendi.

B Grubu 'nun ilk maçında İspanya, Berlin'de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

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