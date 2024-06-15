Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaşlı Ernest Muçi ise 87. dakikada Nedim Bajrami'nin yerine oyuna girdi ve kalan dakikalarda İtalya'ya karşı forma giydi.

Sivassporlu Rey Manaj karşılaşmanın 77. dakikasında Broja'nın yerine oyuna dahil oldu.

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de forma giyen iki oyuncu, yedekler arasında başladıkları mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

Turnuva tarihinin bugüne kadarki en hızlı golünü EURO 2004'te Rus oyuncu Dmitri Krichenko 67. saniyede Yunanistan'a karşı atmıştı.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, şampiyona tarihinin en hızlı golü rekorunu kırdı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü Arnavut oyuncu Nedim Bajrami attı.

Arnavutluk karşısında 23. saniyede yediği golle geriye düşen İtalya, çabuk toparlandı. Turnuvanın son şampiyonu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) B Grubu ilk maçında İtalya, geriye düştüğü mücadelede Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile yaptığı hazırlık maçını 31-30 kazandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran ile yaptığı hazırlık maçını 31-30 kazandı

11. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. İtalya'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde, Pellegrini'nin arka direğe yaptığı ortada altıpas içinde Bastoni meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 1-1

Maçın 23. saniyesinde Arnavutluk öne geçti. İtalya savunmasında Dimarco'nun kendi ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu kapan Bajrami'nin sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu mücadelesinde İtalya ile Arnavutluk takımları Dortmund BVB Stadı’nda karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.