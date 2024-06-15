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Kırmızı-beyazlı ekip, TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka öncesinde son antrenmanını, ilk 15 dakikası basına açık şekilde maçın oynanacağı Stuttgart Arena'da yaptı. Teknik direktör Kasper Hjulmand yönetimindeki idman, toplu ısınmayla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan Danimarka , ilk maçında yarın Stuttgart Arena'da Slovenya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, üçüncü maçında mağlup oldu

Filenin Sultanları, üçüncü maçında mağlup oldu

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