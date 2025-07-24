UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk golü Ömer Ali Şahiner'den

İstanbul Başakşehir'de 2025-26 sezonunun ilk golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti.

2021 Ocak'tan bu yana turuncu-lacivertli takımda forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Cherno More maçının tek golüne imza atarak galibiyette başrol oynadı.

Ömer Ali, Başakşehir formasıyla 3'ü Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 7. kez fileleri havalandırdı.

Ba sakatlandı

Başakşehir'de Senegalli oyuncu Ousseynou Ba, sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

49. dakikada Sidney ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ba, saha içinde yapılan tedavinin ardından oynamayı sürdürdü.

Senegalli stoper, 62. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Ousseynou Ba'nın yerine 65. dakikada Hamza Güreler oyuna girdi.

Shomurodov ilk kez forma giydi

Başakşehir'de yeni transfer Eldor Shomurodov, ilk maçına çıktı.

Roma'dan transfer edilen 30 yaşındaki Özbek santrfor, 73. dakika Ivan Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.

Cherno More, golden sonra üstün oynadı

Bulgaristan ekibi Cherno More, ikinci yarının büyük bir bölümünde üstün bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk devresinde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Başakşehir, Brnic ve Onur Bulut ile yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in kaydettiği golün ardından oyunun kontrolü Cherno More'nin eline geçti. Bulgaristan temsilcisi, hücumda etkili pozisyonlara girmesine rağmen beraberlik golünü bulamadı.