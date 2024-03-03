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58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topa hareketlenen Piatek, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol ettiği meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Okan topu kontrol etti.

48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen'ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0.

34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.

14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.

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