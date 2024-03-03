Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

68. dakikada Konyaspor savunasından seken topu önünde bulan Thiam, sağ kanattan orta açtı. Erencan, altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.